ru
ua

News
+
-

Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

ЕС исключил Японию из списка стран для открытия границ

Автор: Роман Тверденко

Совет Европы исключил Японию из списка стран, для которых возможно поэтапное открытие границ ЕС. В нем остались семь стран.

Самые читаемые новости

Об этом сказано на сайте Совета Европы.

С 28 января смягчения ограничений на необязательные поездки возможно для Австралии, Руанды, Новой Зеландии, Сингапура, Южной Кореи, Таиланда и Китая. Последний внесен в список условно - смягчение ограничений на въезд гражданам Китая возможно после разрешения поездок в страну европейцам. До тех пор для китайцев границы ЕС закрыты.

В Японии в январе сложилась тяжелая ситуация с заболеваемостью коронавирусом. В первый месяц 2021 года в стране фиксировали рекордные показатели новых случаев заражения. Сейчас статистика идет на спад, но все равно остается высокой. Из-за этого в Японии усилили ограничения, включая въезда иностранцев.

Напомним, Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) не рекомендует европейским странам ослаблять карантин. Темпы распространения COVID-19 в европейском регионе все еще высокие.

Также днями Еврокомиссия рекомендовала ужесточить правила въезда в страны Евросоюза из третьих стран из-за риска распространения мутированных штаммов COVID.

Прогноз погоды
Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Евросоюз