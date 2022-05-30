ЕС ищет альтернативный путь для вывоза миллионов тонн зерна из Украины, - Боррель

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью главы европейской дипломатии Жозепа Борреля France Info .

По его словам, украинскую пшеницу надо срочно экспортировать в страны, которые нуждаются в ней. При этом таким образом удастся свободить место в хранилище для следующего урожая.

Боррель считает, что украинское зерно можно вывезти по железной дороге через соседние страны, пока порты остаются заблокированы.

"Мы должны найти альтернативный путь морскому пути, но это очень сложно. Мы работаем над этим, но возможность доставить 20 млн тонн в порт на Черном море, в Румынии и Болгарии, в странах Балтии по железной дороге - это ручеек", - отметил он.