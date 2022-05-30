UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

ЕС ищет альтернативный путь для вывоза миллионов тонн зерна из Украины, - Боррель

Фото: глава дипломатии Европейского союза Жозеп Боррель (Виталий Носач РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

Европейский союз пытается найти альтернативный путь для экспорта украинского зерна. Планируется вывезти около 20 млн тонн.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью главы европейской дипломатии Жозепа Борреля France Info.

По его словам, украинскую пшеницу надо срочно экспортировать в страны, которые нуждаются в ней. При этом таким образом удастся свободить место в хранилище для следующего урожая.

Боррель считает, что украинское зерно можно вывезти по железной дороге через соседние страны, пока порты остаются заблокированы.

"Мы должны найти альтернативный путь морскому пути, но это очень сложно. Мы работаем над этим, но возможность доставить 20 млн тонн в порт на Черном море, в Румынии и Болгарии, в странах Балтии по железной дороге - это ручеек", - отметил он.

Напомним, в России заявили, что готовы создать коридор для экспорта зерна и других товаров в обмен на снятие санкций.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Совет ЕвропыРоссийская Федерация