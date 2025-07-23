ЄС імпортував російської металопродукції вже на 1 млрд євро

Основний обсяг імпорту припадає на напівфабрикати: за 5 місяців 2025 року до ЄС спрямовано 1,49 млн тонн напівфабрикатів на 681,93 млн євро. Найбільшими споживачами напівфабрикатів з РФ є Бельгія, Італія, Чехія та Данія.

Великі обсяги імпорту припадають і на чавун: його закупили 696,99 тис. тонн, і це на 68,5% більше, ніж за такий же період у минулому році.

Виручка російських компаній ГМК від постачання на ринок ЄС відповідної продукції становила 254,45 млн євро (+51,9% р./р.). Основні обсяги спрямовано до Італії, Латвії та Бельгії.

