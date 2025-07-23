ЄС імпортував російської металопродукції вже на 1 млрд євро

Європейський Союз (ЄС) за підсумками січня-травня 2025 року імпортував 2,57 млн т (+1,1% р./р.) металургійної сировини російського походження на суму в 1,06 млрд євро.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на розрахунки GMK Center на базі даних Eurostat.
Основний обсяг імпорту припадає на напівфабрикати: за 5 місяців 2025 року до ЄС спрямовано 1,49 млн тонн напівфабрикатів на 681,93 млн євро. Найбільшими споживачами напівфабрикатів з РФ є Бельгія, Італія, Чехія та Данія.
Великі обсяги імпорту припадають і на чавун: його закупили 696,99 тис. тонн, і це на 68,5% більше, ніж за такий же період у минулому році.
Виручка російських компаній ГМК від постачання на ринок ЄС відповідної продукції становила 254,45 млн євро (+51,9% р./р.). Основні обсяги спрямовано до Італії, Латвії та Бельгії.
Нагадаємо, ЄС за підсумками 2024 року імпортував з Росії 5,34 млн тонн продукції гірничо-металургійного комплексу, а за підсумками січня-лютого 2025 року ЄС імпортував 1,35 млн тонн металургійної сировини походження РФ.
Попри санкції, російські виробники продовжують отримувати значні доходи від експорту продукції в ЄС, зокрема минулого року ця сума перевищила 2,5 млрд євро.
Це свідчить про слабку ефективність чинних обмежень та наявність виключень, які дозволяють російській металургії експортувати на ринки ЄС.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.