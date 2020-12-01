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В ЕС хотят создать союз для реагирования на будущие пандемии

Брюссель, Вторник 01 декабря 2020 21:43
В ЕС хотят создать союз для реагирования на будущие пандемии
Фото: Урсула Фон дер Ляйен (flickr.com/european_parliament)
Автор: Дмитрий Левицкий

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен анонсировала создание европейского союза для реагирования на будущие пандемии, который получит название HERA. Союз будет сосредоточен на будущих кризисах и будет пытаться их предотвратить.

Об этом говорится в тексте заявления фон дер Ляйен, размещенном на сайте Еврокомиссии.

Европейский орган по вопросам готовности и реагирования на чрезвычайные ситуации в области здравоохранения (HERA), по словам фон дер Ляйен, поможет быстро реагировать в случае чрезвычайных ситуаций со здоровьем.

Она объяснила, что правительства европейских стран не способны самостоятельно прекратить пандемию коронавируса, а HERA обеспечил бы возможность объявления чрезвычайного положения во всем Европейском союзе.

"Это дало бы большую координацию между государствами-членами, совместные закупки медицинского оборудования и развертывание групп помощи ЕС", - добавила глава Еврокомиссии.

Напомним, Европейский союз планирует начать вакцинацию населения от коронавируса до конца декабря 2020 года. Еврокомиссия уже заключила контракты на вакцину с шестью компаниями.

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