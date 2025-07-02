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У ЄС хочуть скоротити викиди парникових газів на 90%

Середа 02 липня 2025 17:50
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У ЄС хочуть скоротити викиди парникових газів на 90% Ілюстративне фото: в ЄС готуються скоротити викид парникових газів (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Єврокомісія запропонувала поставити нову кліматичну мету до 2024 року. Викиди парникових газів планують скоротити на 90% від рівня 1990 року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву єврокомісара з питань клімату Вопке Хукстри.

За словами Хукстри, ЄК запропонувала Євросоюзу зробити крок до "підвищення і зміцнення його конкурентоспроможності, посилення незалежності та скорочення викидів".

"Ми запропонували поправку до Кліматичного закону ЄС, яка передбачає скорочення викидів на 90% до 2040 року", - уточнив Хукстра.

За його словами, таким чином у ЄС хочуть захистити громадян від небезпечних погодних явищ і глобального потепління.

"Йдеться також про захист наших економік від економічних втрат, спричинених зміною клімату. Приклад, який я часто наводжу, бо ця цифра справді вражає, - це втрата 11% ВВП Словенії внаслідок руйнівної повені", - розповів єврокомісар.

Він уточнив, що подібних прикладів було вже багато по всьому Євросоюзу.

Варто зауважити, що таку мету мають підтримати ще Європарламент і Рада ЄС.

Різке зростання рівня Світового океану

Раніше дослідники встановили, що рівень Світового океану зростає приблизно вдвічі швидше, ніж це відбувалося у XX столітті.

Згідно з даними з 2019 року, щорічне підвищення рівня моря становить у середньому 4,3 міліметра.

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Євросоюз Глобальне потепління
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