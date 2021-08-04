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ЕС хочет, чтобы Украина перестала выдавать по два загранпаспорта

Автор: РБК-Украина

В ЕС заявили, что Украина продолжает выполнять условия визовой либерализации. Однако Европейская комиссия призвала, что Украина перестала выдавать своим гражданами по два действующих заграничных паспорта.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет Еврокомиссии.

"Польша выявила граждан Украины, имеющих более одного легально выданного паспорта, иногда с измененными личными данными, что может позволить им оставаться в ЕС сверх установленного 90 дней в течение любого 180-дневного периода", - говорится в сообщении.

При этом в ЕС отметили, что последние не биометрические паспорта в Украине выдали в 2016 году и полностью отказаться от них должны к 2026 году, когда истечет срок их действия.

"Отменить возможность для граждан Украины иметь одновременно более одного действительного паспорта; прекратить выдачу таких "дополнительных" паспортов и отменить действие тех, которые были выданы ", - говорится в сообщении.

В то же время в Еврокомиссии подчеркнули, что визовая политика Украины не полностью соответствует списку третьих стран, граждане которых подлежат визовому режиму для краткосрочного пребывания в ЕС.

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