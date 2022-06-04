ЕС хочет помочь украинским беженцам с водительскими правами: о чем идет речь

Еврокомиссия хочет разработать особую процедуру для признания украинских водительских прав. Это поможет беженцам, а также транспортным компаниям.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Spiegel .

В Германии пояснили, что сейчас ЕС хочет рассмотреть новую процедуру общеевропейского признания украинских водительских удостоверений. Федеральное правительство уже ведет переговоры с Европейской комиссией.

Отмечается, что новый экзамен по вождению в Германии станет для беженцев из Украины препятствием для поиска работы, поскольку для него нужны значительные затраты, время и знание языка.

Напомним, что иностранцам, проживающим в Германии и приезжающим из стран, не являющихся членами ЕС, разрешается управлять автомобилем в течение шести месяцев с водительскими правами своей страны. После этого требуется европейское водительское удостоверение.