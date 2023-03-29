ЄС хоче запустити проект для покращення ефективності санкцій проти Росії, - Bloomberg

Неназвані представники ЄС кажуть, що блок хоче створити новий орган для координації нагляду за санкціями проти Росії. У такому проекті братимуть участь дев'ять держав, а саме: Чехія, Кіпр, Данія, Угорщина, Литва, Мальта, Румунія, Словенія та Іспанія.

Чиновники уточнили, що новий проект планують реалізувати упродовж двох років. Група складатиме перелік органів, відповідальних за заморожування активів, обмінюватиметься передовим досвідом та вдосконалюватиме його застосування. Єврокомісія надасть експертів з фінансових послуг та покриє частину видатків.

За інформацією видання, проект є частиною інструменту технічної підтримки, запущеного Комісією для підтримки держав-членів у реалізації ключових реформ та політичних ініціатив у різних галузях.

Офіційні особи зазначили, що інтерес до нової ініціативи виявила велика група держав-членів, хоча лише дев'ять національних урядів вирішили взяти активну участь, а результати будуть використані в поточній роботі проти обходу санкцій ЄС в цілому.