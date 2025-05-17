ЄС готує жорсткі санкції проти російського "тіньового флоту", - МЗС Німеччини

ЄС готує нові жорсткі санкції проти російського "тіньового флоту". Зокрема через те, що РФ обходить обмеження і транспортує нафту без санкцій.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Zeit .

Міністр закордонних справ Німеччини Йоганн Вадефуль заявив про посилення контролю за підводною інфраструктурою в Балтійському морі через загрозу диверсій з боку російського тіньового флоту.

Він попередив, що Росія становить небезпеку для всього регіону і анонсував нові санкції та посилене патрулювання.

Під "тіньовим флотом" розуміють російські танкери та вантажні судна, які обходять санкції, зокрема щодо експорту нафти.

За словами Вадефуль, ці судна щоденно транспортують нафту, що приносить значні доходи Кремлю, та становлять пряму загрозу безпеці у Балтійському морі.

"Це також допомагає Україні, тому що тіньовий флот щодня транспортує нафту, яку Росія продає без санкцій", - заявив він.

Наразі Євросоюз готує 17-й пакет санкцій проти Росії, який передбачає жорсткіші обмеження для тіньового флоту.

Міністр закордонних справ Латвії Байба Браже підкреслила, що близько 84% російського експорту сирої нафти проходить через Балтійське море саме цим флотом, забезпечуючи понад третину бюджету Росії.

Вадефуль наголосив на важливості спільних дій НАТО, ЄС та сусідніх країн для протидії гібридним загрозам і захисту критичної інфраструктури регіону.

Нові заходи мають на меті ускладнити Росії можливості для уникнення санкцій та посилити безпеку у Балтійському морі.