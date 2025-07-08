ЄС готує найжорсткіші санкції проти Росії з 2022 року: що відомо

Отож, Євросоюз планує запровадити нові, рекордно жорсткі санкції проти Росії, щоб максимально обмежити її здатність продовжувати війну.

За словами Барро, цей пакет санкцій стане найсильнішим з 2022 року. Він має безпосередньо вдарити по фінансових і енергетичних ресурсах Кремля, які дозволяють Путіну вести бойові дії. Французький дипломат наголосив: Росія не просувається на фронті, а замість цього посилила удари по українських містах і цивільних об’єктах, що призводить до численних жертв серед мирного населення.

Очікується, що обмеження торкнуться кількох ключових сфер:

Нафтогазового сектору : зокрема, заборони на транзакції через «Північний потік-1» та «Північний потік-2», зниження цінового ліміту на російську нафту з $60 до $45 за барель, а також санкції проти «тіньового флоту» танкерів, які допомагають обходити обмеження.

Фінансів: повна заборона транзакцій з 22 російськими банками, що працюють також через треті країни, а ще обмеження для Російського фонду прямих інвестицій (RDIF) та його дочірніх структур.

Барро також підкреслив, що санкції можуть зачепити й іноземні компанії та посередників, які допомагають Росії обходити попередні обмеження.

Попри те, що остаточного погодження серед країн ЄС поки не досягнуто, європейські дипломати впевнені: новий пакет санкцій стане серйозним ударом по фінансових потоках Кремля. У Брюсселі сподіваються, що це змусить Путіна погодитися на перемир’я та сісти за стіл переговорів.

Це вже 18-й пакет санкцій ЄС проти РФ від початку повномасштабного вторгнення у 2022 році. Він має посилити тиск на російську економіку й зменшити ресурси для продовження війни.