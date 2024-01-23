ЄС готує ембарго на російський алюміній у 13-му пакеті санкцій, - Politico

За словами одного дипломата, який говорив на умовах анонімності, країни ЄС скоро почнуть обговорювати "додаткові заходи, які зрештою стануть пропозицією щодо повної заборони" російського алюмінію.

Попередні раунди санкцій залишили недоторканими близько 85% російського експорту металу до ЄС, за даними торгової організації European Aluminium, яка представляє виробників ЄС та виступає за посилення обмежень на імпорт щодо російських постачальників.

Процес виплавки алюмінію вимагає величезної кількості електроенергії, причому ціни на енергію становлять до 40% виробничих витрат. Таким чином, запровадження санкцій щодо російського алюмінію є ще одним способом запровадження санкцій щодо російської енергетичної галузі.

Країни ЄС сподіваються узгодити 13-й пакет до другої річниці повномасштабного вторгнення Росії до України наступного місяця. "Ми думаємо, що було б гарною ідеєю підготувати цей пакет напередодні другої річниці війни", - сказав другий дипломат ЄС.

13-й пакет санкцій

Нагадаємо, Європейський Союз розпочав обговорення нового пакету санкцій , який він має намір затвердити до 24 лютого 2024 року.

Можливі санкції обговорювалися 18 січня на зустрічі послів блоку, де держави-члени сперечалися про те, як найкраще підтримати Київ у довгостроковій перспективі. Але досягти угоди щодо 13 пакету у санкцій до наступного місяця буде непросто, оскільки останній зажадав тижнів переговорів, зазначає Bloomberg.

У грудні Європейський Союз ввів у дію новий 12-й пакет санкції проти РФ. Як заявив голова європейської дипломатії Жозеп Боррель, у ньому блок запропонував "потужний набір нових списків та економічних заходів, які ще більше послаблять російську військову машину".

У санкційний пакет увійшли обмежувальні заходи на імпорт або перевезення російських алмазів, було введено імпортно-експортний контроль та обмеження, обмеження ціни на нафту, залізо та сталь, а також до списку включили значну кількість додаткових фізичних та юридичних осіб.