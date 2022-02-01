За "ЕС" готовы голосовать 25,2%, "Слуга народа" отстает на 7%, - опрос

Партия "Европейская солидарность" увеличивает отрыв от других политических сил. За нее готовы проголосовать четверть избирателей, готовых принять участие в голосовании и определившихся с выбором.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на результаты опроса "Центра Разумкова", проведенного с 28 по 31 января 2022 года.

Если бы выборы в Верховную раду проходили в следующее воскресенье, за "Европейскую солидарность" проголосовали бы 17,5% среди всех опрошенных или 25,2% среди тех, кто намерен голосовать и определился с выбором.

Партию "Слуга народа" поддерживают 12,8% среди всех опрошенных или 18,4% среди тех, кто намерен голосовать и определился с выбором.

Другие партии: "Батькивщина" - 8.7% (12,6%), ОПЗЖ - 6,3% (9%), "Умная политика" - 6% (8,7%), "Наши" - 3,7% ( 5,3%). Остальные политические силы имеют гораздо меньшие результаты.

По сравнению с октябрем 2021 года статистически значимо вырос рейтинг "Европейской солидарности" (с 12,4% до 17,5% всех опрошенных) и снизился рейтинг "Украинской стратегии Гройсмана" (с 4,6% до 2,3%).

"Европейскую солидарность" считают главной и реальной оппозицией к власти 33,1%. ОПЗЖ назвали 19% респондентов, "Батькивщину" считают оппозицией 11,3%, "Голос" - 3,1%.

Если бы выборы президента проходили в ближайшее воскресенье, за Владимира Зеленского проголосовали бы 17,4% среди всех или 26% из тех, кто намерен голосовать и определился.

За Петра Порошенко готовы голосовать 16,2% среди всех или 24,2% среди тех, кто намерен голосовать и определился с выбором.

Другие кандидаты: Юлия Тимошенко - 6,9% (10,3%), Дмитрий Разумков - 5,5% (8,2%), Юрий Бойко - 4,7% (7%), Евгений Мураев - 4,7% (7%). Остальные кандидаты имеют значительно меньшие показатели.

Рейтинг Петра Порошенко по сравнению с октябрем 2021 года статистически значимо вырос - с 12,7% до 16,2% среди всех опрошенных.

62,5% опрошенных против того, чтобы Владимир Зеленский баллотировался на второй срок. Поддерживают подобную идею 18,6% респондентов.

66,5% опрошенных считают, что происходящее в Украине развивается в неправильном направлении. 19,6% полагают, что события развиваются в правильном.

Исследование проведено социологической службой Центра Разумкова с 28 по 31 января 2022 года методом САТИ (телефонный опрос). Было опрошено 1206 респондентов в возрасте от 18 лет во всех регионах Украины, за исключением Крыма и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей по выборке, представляющей взрослое население по основным социально-демографическим показателям. Теоретическая погрешность выборки (без учета дизайн-эффекта) не превышает 2,9% с вероятностью 0,95.