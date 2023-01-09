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ЄС готовий взяти на себе провідну роль у відновленні України, - Єврокомісія

Фото: офіційний представник Єврокомісії Ана Пісонеро (preporod.info)
Автор: Валерія Поліщук

Європейський союз готовий відігравати провідну роль у відновленні інфраструктури України.

Про це заявила офіційний представник Єврокомісії Ана Пісонеро, повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг.

"Європейський союз повністю готовий відігравати передову роль, закликавши до відновлення України", - заявила вона.

Пісонеро додала, що країни "Великої сімки" домовилися про координацію діяльності з відновлення України.

"Єврокомісія запропонувала прийняти у себе секретаріат цієї структури. Довгострокові потреби відновлення будуть величезними. Потрібно координуватиме зусилля всіх учасників: ЄС, держав-членів, європейських фінансових інститутів, міжнародних організацій. І приватний сектор також буде запрошений", - повідомила представник ЄК.

При цьому вона наголосила, що ЄС уже сьогодні потрібно розпочинати планування роботи.

Пісонеро також наголосила, що зараз увага ЄС була зосереджена на допомозі Україні щодо забезпечення базових потреб країни та найбільш термінових фінансових потреб. Вона пояснила, що для цього було надано макрофінансову підтримку.

Нагадаємо, Україна вибудувала стратегію захисту об'єктів енергетичної інфраструктури у зв'язку із постійними російськими атаками.

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