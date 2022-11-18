У ЄС готові до запровадження ліміту цін на нафту з РФ найближчими тижнями: названо дату

Країни G7 мають намір встановити цінову межу не російської нафти до 5 грудня і країни ЄС готові до такого введення.

"Звичайно, ціль полягає в тому, щоб завершити угоду з G7 про ліміт цін до 5 грудня", - зазначила єврокомісар з енергетики Кадрі Сімсон.

Вашингтон планує найближчими днями випустити керівництво зі встановлення стелі цін на російську нафту і готовий до деяких зволікань у його реалізації.

Також повідомляється, що з 5 грудня країни ЄС перестануть купувати нафту з РФ, а 5 лютого 2023 року ця ж заборона зачепить російські нафтопродукти, що позбавить Росію доходів від продажу нафти і змусить одного з провідних світових виробників та експортерів нафти шукати альтернативні ринки.

"Наші санкції поширюватимуться на сиру нафту для країн-членів ЄС, тому ми не купуватимемо російську сиру нафту з 5 грудня, і ми покрили можливий розрив цін на нафту для міжнародних покупців нашим восьмим пакетом санкцій", - заявила єврокомісар.