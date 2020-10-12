ru
ua

News
+
-

Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

ЕС готов помочь Киргизии с проведением повторных выборов

Автор: РБК-Украина

Европейский союз готов помочь Киргизии с проведением повторных выборов в парламент. Брюссель также надеется, что ситуация в стране стабилизируется мирным путем.

Самые читаемые новости

Об этом говорится в послании Верховного комиссара ЕС по иностранным делам Жозепа Борреля, передает пресс-служба президента Киргизии Сооронбая Жээнбекова.

Сообщается, что ЕС признает действующего президента единственным легитимным институтом власти в стране. Боррель рассчитывает, что у Жээнбекова имеется достаточное количество сил и механизмов для урегулирования ситуации.

"Кроме того, ЕС выразил готовность рассмотреть возможность оказания помощи, в том числе в проведении повторных парламентских выборов в Киргизии. Ранее, в связи с пандемией, было также оказано содействие Киргизии со стороны ЕС", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее сообщалось, что на территории Бишкека повторно ввели режим чрезвычайного положения, а протестующие передали захваченное здание парламента властям.

На прошлой неделе в Киргизии утвердили новый состав правительства, Садыра Жапарова избрали новым премьер-министром.

Прогноз погоды
Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины ЕвросоюзКиргизиявыборы