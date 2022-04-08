UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Киев новости Харьков новости Мариуполь новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

ЕС формирует структуру для начала совместных закупок газа не из России

Фото: ЕС формирует структуру для начала совместных закупок газа не из России (pixabay.com)
Автор: Валерия Полищук

Европейский союз запустил платформу для совместных закупок газа и сжиженного природного газа странами ЕС, которые стремятся сократить зависимость от российского топлива и создать буфер против потрясений в поставках.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Недавно сформированная структура из представителей Еврокомиссии и стран ЕС будет объединять требования стран и координировать переговоры с основными поставщиками газа и СПГ.

Схема является добровольной, и страны не обязаны принимать в ней участие. Ее цель - использовать влияние ЕС как крупнейшего в мире покупателя газа для привлечения поставок по стабильным ценам, которые отражают предсказуемость и размер общего рынка ЕС.

Европейские цены на газ подскочили до рекордного уровня после того, как Россия начала так называемую "специальную военную операцию" в Украине, и аналитики предупредили, что из-за того, что Европа бросится закупать большие объемы нероссийского СПГ, бедные страны могут столкнуться с проблемой нехватки необходимых им поставок.

ЕС обязался отказаться от российского топлива к 2027 году и в мае представит подробный план по этому вопросу.

Платформа также будет поддерживать покупку водорода, поскольку ЕС стремится перейти от ископаемого газа к низкоуглеродным газам в будущем для достижения своих целей в области изменения климата.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ЕвросоюзГаз