ЕС на этой неделе снова оставит Украину в "зеленом списке", - журналист

Европейский союз не планирует пока исключать Украину из "зеленого" списка третьих стран. В этом списке страны, для граждан которых странам ЕС рекомендовано открыть границы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на брюссельского журналиста Рикарда Йозвяка .

По словам журналиста, пока не звучало предложений убрать Украину из "зеленого" списка, однако он не исключает, что до конца недели это может измениться.

"Выглядит так, будто Украина останется в европейском списке рекомендованных для путешествий третьих стран и на этой неделе. Но ситуацию нужно отслеживать, поэтому новое предложение может появиться до конца этой недели", - сообщил он.