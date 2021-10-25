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ЕС на этой неделе снова оставит Украину в "зеленом списке", - журналист

Автор: Дмитрий Левицкий

Европейский союз не планирует пока исключать Украину из "зеленого" списка третьих стран. В этом списке страны, для граждан которых странам ЕС рекомендовано открыть границы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на брюссельского журналиста Рикарда Йозвяка.

По словам журналиста, пока не звучало предложений убрать Украину из "зеленого" списка, однако он не исключает, что до конца недели это может измениться.

"Выглядит так, будто Украина останется в европейском списке рекомендованных для путешествий третьих стран и на этой неделе. Но ситуацию нужно отслеживать, поэтому новое предложение может появиться до конца этой недели", - сообщил он.

Напомним, на прошлой неделе журналист Рикард Йозвяк заявил, что Украину планируют исключить из "зеленого" списка из-за ухудшения ситуации с коронавирусом. Однако после пересмотра списка, Украина в нем осталась.

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