ЕС на этой неделе одобрит финансовый пакет на 9 млрд евро для Украины, - Bloomberg

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg .

Сообщается, что новая программа макрофинансовой помощи будет состоять из 25-летних кредитов с льготным периодом на 10 лет. По словам чиновников в Брюсселе, процентные платежи будут покрываться из бюджета ЕС.

Также сообщается, что на саммите лидеров Евросоюза 24-25 июня помимо статуса кандидата для Украины будет обсуждаться послевоенное восстановление. План помощи должен быть одобрен всеми 27 странами-участницами и Европейским парламентом.

Ожидается, что первый транш из нового пакета помощи будет предоставлен уже этим летом. До конца года могут быть переданы еще 3 или 4 транша, но это будет зависеть от гарантий и финансовых потребностей Украины.