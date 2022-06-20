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ЕС на этой неделе одобрит финансовый пакет на 9 млрд евро для Украины, - Bloomberg

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Брюссель, Понедельник 20 июня 2022 19:47
ЕС на этой неделе одобрит финансовый пакет на 9 млрд евро для Украины, - Bloomberg Фото: президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен (GettyImages)
Автор: Сергей Новиков

Европейский союз до конца недели утвердит финансовый пакет для Украины в размере 9 млрд евро.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

Сообщается, что новая программа макрофинансовой помощи будет состоять из 25-летних кредитов с льготным периодом на 10 лет. По словам чиновников в Брюсселе, процентные платежи будут покрываться из бюджета ЕС.

Также сообщается, что на саммите лидеров Евросоюза 24-25 июня помимо статуса кандидата для Украины будет обсуждаться послевоенное восстановление. План помощи должен быть одобрен всеми 27 странами-участницами и Европейским парламентом.

Ожидается, что первый транш из нового пакета помощи будет предоставлен уже этим летом. До конца года могут быть переданы еще 3 или 4 транша, но это будет зависеть от гарантий и финансовых потребностей Украины.

Напомним, ранее Украина получила первый транш с административного счета МВФ в размере 1 млрд канадских долларов.

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