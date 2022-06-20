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ЄС цього тижня схвалить фінансовий пакет на 9 млрд євро для України, - Bloomberg

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Брюссель, Понеділок 20 червня 2022 19:47
ЄС цього тижня схвалить фінансовий пакет на 9 млрд євро для України, - Bloomberg Фото: президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн (GettyImages)
Автор: Сергей Новиков

Європейський союз до кінця тижня затвердить фінансовий пакет для України в розмірі 9 млрд євро.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

Повідомляється, що нова програма макрофінансової допомоги складатиметься з 25-річних кредитів з пільговим періодом на 10 років. За словами чиновників в Брюсселі, процентні платежі покриватимуться з бюджету ЄС.

Також повідомляється, що на саміті лідерів Євросоюзу 24-25 червня крім статусу кандидата для України буде обговорюватися післявоєнна відбудова. План допомоги має бути схвалений усіма 27 країнами-учасницями та Європейським парламентом.

Очікується, що перший транш з нового пакету допомоги буде надано вже цього літа. До кінця року можуть бути передані ще 3 або 4 транші, але це буде залежати від гарантій і фінансових потреб України.

Нагадаємо, раніше Україна отримала перший транш з адміністративного рахунку МВФ у розмірі 1 млрд канадських доларів.

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