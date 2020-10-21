ЕС и ЕБРР приглашают на Creascope-DDW live online

Ивент для тех, кто хочет настроить бизнес на социально значимую волну

Устойчивые бизнес-системы позволяют зарабатывать деньги, бережно обращаясь с природными ресурсами и меняя к лучшему качество жизни людей.

Об этом пойдет речь на конференции Creascope-DDW live online, организованной в рамках Голландской недели дизайна в Эйндховене (Dutch Design Week, DDW).

Организаторы выделили три причины, почему украинским бизнесменам следует посетить Creascope-DDW live online.

Это поможет выстроить стратегию устойчивого развития

Недостаточно установки контейнеров для сортировки отходов в офисе – предпринимателям необходимо, пройдясь по цепочке ценности, подробно проанализировать деятельность организации, обнаружить проблемы, определить приоритеты и поставить цели и задачи на основе анализа риска и возможностей на ближайшие несколько лет.

Спикеры конференции помогут проанализировать предпринятые шаги в отношении устойчивости через призму собственного столкновения с проблемой пластика, вдохновив на новые устойчивые решения.

Это повысит продажи

Устойчивое развитие – не только расходы для компании. Потребители все больше обращают внимание на заботу об окружающей среде и при выборе, где пообедать или купить одежду смотрят, откуда поступает сырье и насколько экологично производство бренда. И доход таких компаний с каждым годом растет.

Эта конференция вдохновит на изменения

Организаторы верят в то, что бизнес может менять мир. С помощью знаний, полученных на мероприятии, они предлагают изменить отношение к дизайнерам в организации и помочь сформировать связку с инновациями.

"Конференция Creascope-DDW live online именно для тех, кто готов активно делать мир таким, каким мы хотим его видеть для себя и для тех, кто будет после нас. Приходите в онлайн, если давно собирались поехать в Эйндховен, а теперь DDW приехал к вам", - сообщили организаторы.

Дата проведения Creascope-DDW live online - 22 октября, время - 10:00 - 14:00.

Детали и билеты по ссылке https://creascope.com.ua/dutch-design-week.

Мероприятие организовано в рамках инициативы ЕС EU4Business при поддержке ЕБРР, а также Посольства Королевства Нидерланды в Украине