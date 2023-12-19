ЄС дозволив Словаччині експортувати до Чехії російські нафтопродукти

Єдиний у країні нафтопереробний завод Slovnaft, що належить угорській компанії MOL, прагне скоротити використання російської нафти. НПЗ заявляє, що йому для цього потрібно більше часу.

"Хоча ЄС запровадив санкції щодо російської нафти, у деяких країнах є винятки", - пише видання.

Виняток, що дозволяє Чеській Республіці імпортувати сиру нафту російського походження, закінчився 5 грудня. Продовження дії цього винятку до 5 грудня 2024 року було частиною поправок, схвалених у рамках 12-го пакета санкцій ЄС проти Росії.

Словаччина звернулася за продовженням. Без цього Slovnaft втратила б можливість експортувати нафту своєму сусідові і зможе виробляти продукцію лише для внутрішнього ринку.

12-й пакет санкцій ЄС проти Росії

Учора Європейський союз ввів у дію новий, 12-й, пакет санкції проти країни-агресора Росії.

До нього потрапили білоруські та російські військові й чиновники, які сприяли війні в Україні та захопленню територій. Там також опинилися підприємства оборонної сфери та "приватні військові компанії".