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ЄС не довіряє заявам Кремля про удари "українських" дронів

Фото: Набіла Массралі (ifp.news)
Автор: Олександр Білоус

Кремль маніпулює будь-якою інформацією під час війни з Україною. Тож у Брюсселі не довіряють заявам із Москви про удари "українських" дронів.

Про це заявила офіційна представниця зовнішньополітичної служби ЄС Набіла Массралі, повідомляє РБК-Україна з посиланням на DW .

"У нас немає даних про походження (БПЛА - ред.), обставини та інші деталі. І будь-які заяви РФ щодо цього викликають дуже мало довіри, оскільки Росія активно маніпулює будь-якою інформацією", - сказала вона.

За її словами, РФ не повинна використовувати атаки дронів як привід "для подальшої ескалації своїх безперервних незаконних та варварських нападів на Україну та її народ".

Росія має "негайно і беззастережно" вивести свої війська, ставлеників та військову техніку з України, зазначила дипломат.

Атаки дронів на Москву

Нагадаємо, висотна будівля в діловому районі Москви, в якій розташовані три міністерства уряду Росії, 1 серпня вдруге за три дні була вражена безпілотником. Росія назвала це "терористичною атакою" з боку України.

Постраждала будівля відома як "квартал IQ", в якому розташовані міністерство економічного розвитку, міністерство цифрових технологій та міністерство промисловості та торгівлі. Частину його скляного фасаду було зруйновано ударом.

Москва неодноразово зазнавала атак безпілотників з початку травня, коли два безпілотники обстріляли дах будівлі Кремлівського комплексу.

Хоча ці інциденти не призвели до жертв чи серйозних збитків, вони викликали загальний неспокій і не узгоджуються із заявами Кремля про те, що російська "спеціальна військова операція" йде за планом.

"Справді, загроза є, це очевидно, але заходи вживаються", - заявив журналістам офіційний представник Кремля Дмитро Пєсков, відмовившись від подальших коментарів.

Україна просто не взяла на себе відповідальність за удари.

Є ознаки того, що інциденти викликають занепокоєння російського бізнесу. Після того, як у неділю перший безпілотник врізався в "Москва-Сіті", технологічна компанія "Яндекс" розіслала співробітникам пам'ятку, в якій просила їх не перебувати в офісі вночі та закликала їх "бути обережними".

 

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