В ЄС досягли попередньої згоди щодо заборони на імпорт російського скрапленого газу

У Європейському Союзі досягли попередньої політичної згоди про газове регулювання, що дозволяє країнам-членами забороняти імпорт скрапленого газу з Росії та Білорусі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Ради ЄС.

Європейський парламент і Рада ЄС 8 грудня досягли згоди щодо постанови, яка встановлює загальні правила внутрішнього ринку для поновлюваних та природних газів та водню. Мета закону - полегшити проникнення в енергетичну систему поновлюваних та низьковуглецевих газів, зокрема водню та біометану.

Регламент міститиме положення, що дозволяють державам-членам ЄС вводити обмеження на постачання природного газу, включаючи скраплений природний газ з Росії чи Білорусі, з метою захисту основних інтересів безпеки країн або Євросоюзу.

"Ця угода принесе багато переваг споживачам і нашій планеті. Це скоротить наше використання викопного палива та зменшить нашу залежність від імпорту викопного палива. Це дозволить перейти на відновлювані джерела енергії та посилити безпеку постачання. І що важливо, це захистить споживачів", - заявила міністр з екологічних перетворень та демографічних проблем Іспанії Тереза Рібера Родрігез.

Російський газ у Європі

Хоча блок із 27 членів поступово знизив свою залежність від російських енергоносіїв після вторгнення в Україну в лютому 2022 року, він, як і раніше, отримує близько десятої частини постачання газу, включаючи постачання ЗПГ. Деякі держави-члени, включаючи Австрію та Угорщину, як і раніше, сильно залежать від постачання з Росії.

Незважаючи на війну, "Україна" дозволяє російському газу проходити через свою територію до таких країн, як Австрія, Словаччина, Італія та Угорщина. Поточний обсяг транзиту становить 42 млн кубометрів на добу.

При цьому Україна не планує продовжувати транзитний контракт із "Газпромом", який закачується у грудні 2024 року.

"Газпром" припинив публікацію даних про постачання газу до Європи. Проте розрахунки показують, що обсяги у 2023 році впали більш ніж удвічі.