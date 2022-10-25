ЄС не допустить знищення Росією енергосистеми України, - голова Єврокомісії

Фон дер Ляйєн заявила, що Росія намагається терором паралізувати Україну.

Виступаючи на конференції з відеозв'язку, Зеленський сказав, що російські ракети та безпілотники іранського виробництва знищили понад третину енергетичної інфраструктури країни, що зробило її вразливою у короткостроковій перспективі та загальмувало європейську інтеграцію.

"Вони руйнують усе, щоб нам було важче пережити цю зиму. Щоб ви якнайдовше не могли інтегрувати український економічний потенціал", - сказав він.

Конференція, організована канцлером Німеччини Олафом Шольцем та головою Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн, покликана вирішити, як продовжити відновлення України після війни, яка триває вже дев'ятий місяць.

Україна заявляє, що усунення збитків, завданих війною, яка забрала тисячі життів і зруйнувала будинки, лікарні, школи та фабрики, коштуватиме 750 млрд доларів. Світовий банк оцінює витрати на реконструкцію у 349 млрд доларів.