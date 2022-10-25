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ЄС не допустить знищення Росією енергосистеми України, - голова Єврокомісії

Фото: президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Росія цілеспрямовано знищує громадянську інфраструктуру України, але Європейський Союз цього не допустить. Глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила про це на Міжнародній експертній конференції з питань відновлення, реконструкції та модернізації України у Берліні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

Фон дер Ляйєн заявила, що Росія намагається терором паралізувати Україну.

Виступаючи на конференції з відеозв'язку, Зеленський сказав, що російські ракети та безпілотники іранського виробництва знищили понад третину енергетичної інфраструктури країни, що зробило її вразливою у короткостроковій перспективі та загальмувало європейську інтеграцію.

"Вони руйнують усе, щоб нам було важче пережити цю зиму. Щоб ви якнайдовше не могли інтегрувати український економічний потенціал", - сказав він.

Конференція, організована канцлером Німеччини Олафом Шольцем та головою Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн, покликана вирішити, як продовжити відновлення України після війни, яка триває вже дев'ятий місяць.

Україна заявляє, що усунення збитків, завданих війною, яка забрала тисячі життів і зруйнувала будинки, лікарні, школи та фабрики, коштуватиме 750 млрд доларів. Світовий банк оцінює витрати на реконструкцію у 349 млрд доларів.

Нагадаємо, голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляйєн закликала до "плану Маршалла" щодо відновлення України, маючи на увазі ініціативу США, яка допомогла відновити Німеччину після Другої світової війни.

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