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ЕС может дать более 500 млрд евро на восстановление Украины, - Bloomberg

Фото: президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен (GettyImages)
Автор: Илона Свиридова

Европейский союз может предоставить более 500 млрд евро на послевоенное восстановление Украины

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

Сообщается, что на донорской конференции в Лугано (Швейцария) на этой неделе Украина представит масштабный проект восстановления страны. По данным Bloomberg, план состоит из около 2000 страниц и содержит широкий список проектов в области инфраструктуры и безопасности, инвестиций в климат и цифровую экономику, а также в диверсификацию энергетических ресурсов.

Ожидается, что Евросоюз покроет основную часть общей финансовой помощи, которая может превысить 500 млрд евро. Еврокомиссия уже изучает варианты финансирования, которые включает гранты и займы. Официальные лица воздерживаются от оценок, пока продолжается война России против Украины.

Напомним, конференция по вопросам восстановления Украины пройдет в швейцарском городе Лугано 4-5 июля.

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