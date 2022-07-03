ЕС может дать более 500 млрд евро на восстановление Украины, - Bloomberg

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg .

Сообщается, что на донорской конференции в Лугано (Швейцария) на этой неделе Украина представит масштабный проект восстановления страны. По данным Bloomberg, план состоит из около 2000 страниц и содержит широкий список проектов в области инфраструктуры и безопасности, инвестиций в климат и цифровую экономику, а также в диверсификацию энергетических ресурсов.

Ожидается, что Евросоюз покроет основную часть общей финансовой помощи, которая может превысить 500 млрд евро. Еврокомиссия уже изучает варианты финансирования, которые включает гранты и займы. Официальные лица воздерживаются от оценок, пока продолжается война России против Украины.