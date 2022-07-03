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ЄС може дати понад 500 млрд євро на відновлення України, - Bloomberg

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Лугано, Неділя 03 липня 2022 15:42
ЄС може дати понад 500 млрд євро на відновлення України, - Bloomberg Фото: президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн (GettyImages)
Автор: Ілона Свиридова

Європейський союз може надати понад 500 млрд євро на післявоєнну відбудову України

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

Повідомляється, що на донорській конференції в Лугано (Швейцарія) цього тижня Україна представить масштабний проект відновлення країни. За даними Bloomberg, план складається з близько 2000 сторінок і містить широкий список проектів в області інфраструктури та безпеки, інвестицій в клімат і цифрову економіку, а також в диверсифікацію енергетичних ресурсів.

Очікується, що Євросоюз покриє основну частину загальної фінансової допомоги, яка може перевищити 500 млрд євро. Єврокомісія вже вивчає варіанти фінансування, які включає гранти і позики. Офіційні особи утримуються від оцінок, поки триває війна Росії проти України.

Нагадавши, конференція з питань відновлення України пройде в швейцарському місті Лугано 4-5 липня.

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