ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

ЕС будет выдавать COVID-паспорта привитым вакцинами из Китая и РФ, - Bloomberg

Новина українською → Брюссель, Вторник 09 марта 2021 18:55
ЕС будет выдавать COVID-паспорта привитым вакцинами из Китая и РФ, - Bloomberg Фото: вакцинация от COVID (РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

Европейский союз предложит проект COVID-паспортов для зарубежных поездок уже на следующей неделе. Ожидается, что их будут выдавать не только тем, кто вакцинировался одобренными в ЕС препаратами.

Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на источник, который ознакомлен с проектом документа Европейской комиссии.

Сообщается, что так называемый COVID Card или "цифровой зеленый сертификат" будет состоять из трех документов. В них будет указана информация о вакцинации, результаты теста на COVID-19 и данные о том, излечился ли человек от болезни.

Паспорт будет выдаваться тем, кто привился одобренными в ЕС вакцинами, а также тем, кто вакцинировался препаратом, который получил разрешение на экстренное применение в отдельных странах. Например, Венгрия уже начала вакцинацию населения вакцинами, произведенными в России и Китае.

В то же время подчеркивается, что проект постановления Еврокомиссии еще может измениться.

Напомним, ранее сообщалось, что Евросоюз может запустить COVID-паспорта до лета.

Всемирная организация здравоохранения уже выступила в поддержку этой идеи.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Политика Евросоюз паспорт COVID-19
NEWS
СБУ допросила Медведчука, - источник
СБУ допросила Медведчука, - источник
DAILY
Железная рука СНБО. Чем опасны жесткие решения украинской власти
Сергей Щербинаглавный редактор РБК-Украина Железная рука СНБО. Чем опасны жесткие решения украинской власти