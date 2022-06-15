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ЕС будет покупать израильский газ вместо российского. Поставки пойдут через Египет

Фото: газ из Израиля будет поставляться в ЕС вместо российского (twitter.com/vonderleyen)
Автор: Александр Белоус

Израиль, Египет и Европейский союз подписали Меморандум об экспорте природного газа. Поставки заменят импорт энергоносителей в Европу из России.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение президента Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен в Twitter.

Согласно меморандуму, Израиль будет экспортировать природный газ по трубопроводу в Египет, где он будет перерабатываться в сжиженный природный газ (СПГ), а затем доставлен в страны-члены ЕС.

Министерство энергетики Израиля заявило, что рамочное соглашение, подписанное с Европейским союзом (ЕС), станет первым, позволяющим "значительный" экспорт израильского газа в Европу.

Некоторое количество израильского газа уже направляется по трубопроводу на заводы по сжижению газа на средиземноморском побережье Египта, откуда он реэкспортируется в виде СПГ.

Официальные лица говорят, что ожидают увеличения поставок СПГ из Египта в Европу в соответствии с соглашением, хотя они заявили, что, вероятно, потребуется пара лет, прежде чем экспорт сможет быть значительно расширен.

Египет также является производителем газа, но его экспорт ограничен растущим внутренним спросом.

"Сегодня Египет и Израиль взяли на себя обязательство поделиться нашим природным газом с Европой и помочь в энергетическом кризисе", - заявила министр энергетики Израиля Карин Эльхаррар после подписания Меморандума о взаимопонимании в Каире.

В соглашении признается, что природный газ будет играть центральную роль на энергетическом рынке ЕС до 2030 года.

Напомним, в ближайшие несколько лет Израиль намерен удвоить добычу примерно с 20 млрд кубометров до примерно 40 млрд кубометров по мере расширения текущих проектов и запуска новых месторождений.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство обороны Великобритании в Twitter.

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