ЕС будет покупать израильский газ вместо российского. Поставки пойдут через Египет

Согласно меморандуму, Израиль будет экспортировать природный газ по трубопроводу в Египет, где он будет перерабатываться в сжиженный природный газ (СПГ), а затем доставлен в страны-члены ЕС.

Министерство энергетики Израиля заявило, что рамочное соглашение, подписанное с Европейским союзом (ЕС), станет первым, позволяющим "значительный" экспорт израильского газа в Европу.

Некоторое количество израильского газа уже направляется по трубопроводу на заводы по сжижению газа на средиземноморском побережье Египта, откуда он реэкспортируется в виде СПГ.

Официальные лица говорят, что ожидают увеличения поставок СПГ из Египта в Европу в соответствии с соглашением, хотя они заявили, что, вероятно, потребуется пара лет, прежде чем экспорт сможет быть значительно расширен.

Египет также является производителем газа, но его экспорт ограничен растущим внутренним спросом.

"Сегодня Египет и Израиль взяли на себя обязательство поделиться нашим природным газом с Европой и помочь в энергетическом кризисе", - заявила министр энергетики Израиля Карин Эльхаррар после подписания Меморандума о взаимопонимании в Каире.

В соглашении признается, что природный газ будет играть центральную роль на энергетическом рынке ЕС до 2030 года.