"ЕС будет действовать решительно": Боррель предостерег Россию от агрессии против Украины

"ЕС будет действовать решительно, если Россия совершит новые акты агрессии против Украины. Нынешняя ситуация является угрозой стабильности и безопасности не только Украины, но и всего региона, и ее нельзя обсуждать "без всех заинтересованных сторон за столом", - отметил Боррель.

Глава дипломатии ЕС выступил за участие Европы в переговорах по так называемым "гарантиям безопасности", которых требует РФ.

"ЕС не может быть нейтральным наблюдателем на этих переговорах, если Россия действительно хочет обсудить архитектуру европейской безопасности. Мы строим общую внешнюю политику и политику безопасности и общую политику безопасности и обороны именно с этой целью", - подчеркнул Боррель.

Он подчеркнул, что ЕС "поддерживает регулярные контакты со своими украинскими коллегами", а цель его первой зарубежной поездки в 2022 году - поговорить с украинскими партнерами ЕС об их беспокойства и о том, что можно сделать для их решения.

"Я также хочу подчеркнуть, что Украина, как и любая другая страна в мире, имеет право и может свободно выбирать свои политические и альянсы безопасности или партнерства. Никто не будет принимать решения по вопросам, связанным с Украиной, без Украины", - резюмировал Боррель.