В ЕС зафиксировали 5 тыс. случаев российской дезинформации

Специальная европейская группа по борьбе с фальшивыми прокремлевскими сообщениями зафиксировала более 5 тысяч случаев российской дезинформации с 2015 года. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Польское радио".

Отмечается, что группа по борьбе с пропагандой и дезинформацией России в составе дипломатического корпуса ЕС была создана четыре года назад, в ней работает несколько человек, но есть планы ее увеличения.

Исследователи отмечают, что более 2 тысяч случаев дезинформации касались Украины.

После анализа фальшивых сообщений эксперты также определили, что дезинформационная кампания по Азовскому морю началась почти за год до ноябрьской атаки российских подразделений на украинские корабли.

"Сначала прокремлевская дезинформация сообщила, что Украина углубила дно Азовского моря для флота НАТО, позже, что власть в Киеве инфицировала море вирусом холеры. Появилась также информация о том, что Соединенные Штаты работают над планами разжигание столкновений между Россией и Украиной возле Азовского моря с 1990-х годов", - говорится в сообщении.

Кроме того, согласно данным экспертов ЕС, почти 1200 случаев российской дезинформации касались США, 700 случаев - Европейского Союза, из них более 120 - на тему Польши.

В частности Польша обвинялась в агрессивном поведении относительно Востока, заявлялось о ее территориальных требованиях в отношении Украины и мечтах восстановить империю.

Более 400 случаев российской дезинформации были посвящены НАТО и Сирии, чуть меньше - миграции.

Напомним, социальная сеть Facebook ужесточает правила по предотвращению распространения ложных новостей перед выборами в Европарламент, намеченными на 26 мая.