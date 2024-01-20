Єрмак звернувся до партнерів України: дайте нам зброю, і ми зробимо роботу

"Дайте нам зброю, і ми зробимо роботу. Ми розраховуємо на наших партнерів, а також працюємо над розвитком нашого військово-промислового комплексу", - заявив він.

За його словами, російські загарбники все ще сподіваються мати перевагу над Україною в ресурсах, і Київ змушений розраховувати на технологічні переваги.

"Лінія фронту простягається на понад 2 тисячі кілометрів, і більша її частина є ареною дуже жорстоких боїв. Ми повинні бути реалістами. Ситуація, безперечно, складна, але мотивація нашого народу, мотивація наших воїнів дуже висока. Ми боремося за своє виживання, за свою землю, за перемогу, в яку ми віримо", - зазначив Єрмак.

При цьому він додав, що неможливо вести оборонну війну.

"Перехід до оборонної позиції часто призводить до замороження конфлікту. Ми бачили це з 2014 року. Ми ніколи не погодимося на заморожений конфлікт з (російським диктатором Володимиром, - ред.) Путіним. Рішення полягає не в тому, щоб зупинитися, а в тому, щоб бути реалістами, бути сильними, бути разом з нашими партнерами і не зупинятися", - підкреслив Єрмак.

Він заявив, що на фронті війська скаржаться на брак людей і ресурсів і кажуть, що вони більше не в змозі наступати.

"Це, безперечно, проблема, і немає сенсу її приховувати. Деяким солдатам потрібен відпочинок. Багато з них перебувають на передовій вже два роки. Уряд і Генштаб працюють над новим законом про мобілізацію, який незабаром буде поданий до парламенту. І над реалістичною військовою стратегією. Перехідний період все ще триває", - заявив він.

Ситуація на фронті

За даними Генштабу ЗСУ, в Україні на фронті протягом доби сталося 103 бойові зіткнення. ЗСУ стримують супротивника на Мар'їнському напрямі.

Зокрема, як зазначають в Інституті вивчення війни, позиційні бої тривали на захід від Вербового та біля Роботиного, Новопрокопівки та в районі Кринків.

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