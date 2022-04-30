Ермак встретился с советником Эрдогана: обсудили ситуацию на фронте и гарантии безопасности

Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак встретился с главным советником президента Турции Ибрагимом Калином. Стороны обсудили ситуацию на фронте и гарантии безопасности.
Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Telegram Ермака.
В частности, Ермак сообщил о сложной ситуации в Мариуполе и Донецкой области.
Также глава Офиса президента подчеркнул необходимость развития системы действенных международных гарантий безопасности для Украины
"Украина заинтересована в том, чтобы Турция была одной из ее сторон", - отметил он.
Напомним, что несколько дней назад президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган уже провел телефонный разговор с президентом России. Глава Турции предложил посредничество.
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