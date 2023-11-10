ua en ru
Пт, 10 листопада News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Єрмак відреагував на чутки про нібито відставку Залужного

Україна, П'ятниця 10 листопада 2023 12:06
UA EN RU
Єрмак відреагував на чутки про нібито відставку Залужного Фото: керівник Офісу президента Андрій Єрмак (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Юрченко

Президент України Володимир Зеленський не збирається звільняти головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного. Інформація про нібито розбіжності між ними є неправдивою.

Про це заявив керівник Офісу президента Андрій Єрмак, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його інтерв'ю для Наталії Мосейчук.

На питання Мосейчук, чи збирається президент замінити Залужного, Єрмак відповів: "Я не чув про це, у мене немає такої інформації".

При цьому керівник Офісу президента наголосив, що політичне та військове командування України має єдину позицію. Йдеться про перемогу над ворогом.

"У нас єдина позиція - перемогти у цій війні. Але сьогодні йде постійний діалог, постійна робота 24 на 7. Ми повинні бути ще розумнішими, ми повинні бути ще креативнішими", - сказав Єрмак.

Чутки про відставку Залужного

Варто зазначити, що після того, як головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний написав статтю для The Economist, західні ЗМІ повідомили про нібито розкол між українською владою та військовими.

ЗМІ стверджували, що вищому керівництву не сподобалося, що Залужний констатував глухий кут у війні. Проте українська влада спростовує інформацію про розбіжності.

Крім того, нещодавно народний депутат від партії "Європейська солідарність" Володимир Ар'єв у своїх соцмережах написав, що міністр оборони Рустем Умєров нібито вніс на розгляд Ставки подання про звільнення головнокомандувача Валерія Залужного.

Глава Міноборони спростував цю інформацію. Він заявив, що це спроба розколоти українське суспільство.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Володимир Зеленський Андрій Єрмак Валерій Залужний
NEWS
В ГУР підтвердили враження двох десантних кораблів у Криму та показали відео
В ГУР підтвердили враження двох десантних кораблів у Криму та показали відео
DAILY
"До 30 поранених за день". Як медики 80-ї бригади рятують військових під Бахмутом
Анастасія Рокитнакореспондент РБК-Україна "До 30 поранених за день". Як медики 80-ї бригади рятують військових під Бахмутом