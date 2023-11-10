Єрмак відреагував на чутки про нібито відставку Залужного

Президент України Володимир Зеленський не збирається звільняти головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного. Інформація про нібито розбіжності між ними є неправдивою.

Про це заявив керівник Офісу президента Андрій Єрмак, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його інтерв'ю для Наталії Мосейчук.

На питання Мосейчук, чи збирається президент замінити Залужного, Єрмак відповів: "Я не чув про це, у мене немає такої інформації".

При цьому керівник Офісу президента наголосив, що політичне та військове командування України має єдину позицію. Йдеться про перемогу над ворогом.

"У нас єдина позиція - перемогти у цій війні. Але сьогодні йде постійний діалог, постійна робота 24 на 7. Ми повинні бути ще розумнішими, ми повинні бути ще креативнішими", - сказав Єрмак.

Чутки про відставку Залужного

Варто зазначити, що після того, як головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний написав статтю для The Economist, західні ЗМІ повідомили про нібито розкол між українською владою та військовими.

ЗМІ стверджували, що вищому керівництву не сподобалося, що Залужний констатував глухий кут у війні. Проте українська влада спростовує інформацію про розбіжності.

Крім того, нещодавно народний депутат від партії "Європейська солідарність" Володимир Ар'єв у своїх соцмережах написав, що міністр оборони Рустем Умєров нібито вніс на розгляд Ставки подання про звільнення головнокомандувача Валерія Залужного.

Глава Міноборони спростував цю інформацію. Він заявив, що це спроба розколоти українське суспільство.