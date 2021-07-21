В Украине определили лучших топ-менеджеров госсектора: кто вошел в рейтинг

Журнал "Фокус" составил рейтинг самых эффективных государственных управленцев, оказывающих наибольшее влияние на политику Украины в доверенной сфере. Среди лучших оказались люди из команды президента Владимира Зеленского.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на рейтинг.

Возглавил рейтинг глава Офиса президента Андрей Ермак, который не только отвечает за работу ОП, но и курирует международное направление.

"Немалую роль он играет в подготовке предстоящего визита Владимира Зеленского в Вашингтон для встречи с главой Белого дома Джо Байденом", - пишет "Фокус".

На втором месте в рейтинге оказался заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко.

"С первых дней работы в Офисе президента Кирилл Тимошенко отвечал за информационную политику - сотрудничество со СМИ, выстраивание коммуникации президента с обществом", - говорится в материале.

В прошлом году Тимошенко поручили вести "Большую стройку" - инфраструктурную программу, инициированную президентом Владимиром Зеленским. Среди достигнутых за это время результатов журналисты называют открытие 100 садиков, благодаря которым появились дополнительные места для 6 тысяч детей; 100 школ на 8 338 новых учебных мест; быстрые ремонты на главных трассах страны, таких как "Киев - Харьков".

До конца года по программе "Большая стройка" должны отремонтировать и построить еще 6 500 км дорог и 150 мостов.

Среди наиболее эффективных государственных топ-менеджеров "Фокус" также называет министра здравоохранения Виктора Ляшко, главу Государственной фискальной службы Вадима Мельника, министра цифровой трансформации Михаила Федорова, министра инфраструктуры Александра Кубракова, главу Фонда госимущества Дмитрия Сенниченко, директора-распорядителя Фонда гарантирования вкладов Светлану Рекрут и других.