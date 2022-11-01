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Єрмак: терористи офіційно розписалися у військових злочинах та геноциді

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Вівторок 01 листопада 2022 13:06
Єрмак: терористи офіційно розписалися у військових злочинах та геноциді Фото: керівник Офісу президента України Андрій Єрмак (president gov ua)
Автор: Сергей Новиков

В Росії вже не приховують, що обстрілюють цивільну інфраструктуру України, яку називають об‘єктами, що впливають на наш військовий потенціал.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на керівника Офісу президента Андрія Єрмака в Telegram.

"У російській божевільні вже не приховують, що обстрілюють цивільну інфраструктуру України, яку називають об‘єктами, що впливають на наш військовий потенціал. Терористи офіційно розписалися у воєнних злочинах, а також геноциді. Ми зафіксували", - написав Єрмак.

На його думку, військовий потенціал України знизити їм не вдасться, так само як зламати наших людей.

"Ми виб‘ємо їх армію з України. А от далі буде те, що дуже не сподобається ні цим божевільним, ні їх дітям, які також платитимуть за їхні злочини, ні поколінням росіян, що опиняться в ізоляції. Божевілля завжди має наслідки", - резюмував керівник ОП.

Нагадаємо, за даними на ранок вівторка, 1 листопада ЗСУ ліквідували за добу 650 російських солдатів, загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення складає 72470 військових. Крім того, вдалося збити 45 крилатих ракет, 4 гелікоптери та літак.

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Андрій Єрмак Вторгнення Росії до України
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