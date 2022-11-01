Єрмак: терористи офіційно розписалися у військових злочинах та геноциді

В Росії вже не приховують, що обстрілюють цивільну інфраструктуру України, яку називають об‘єктами, що впливають на наш військовий потенціал.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на керівника Офісу президента Андрія Єрмака в Telegram .

"У російській божевільні вже не приховують, що обстрілюють цивільну інфраструктуру України, яку називають об‘єктами, що впливають на наш військовий потенціал. Терористи офіційно розписалися у воєнних злочинах, а також геноциді. Ми зафіксували", - написав Єрмак.

На його думку, військовий потенціал України знизити їм не вдасться, так само як зламати наших людей.

"Ми виб‘ємо їх армію з України. А от далі буде те, що дуже не сподобається ні цим божевільним, ні їх дітям, які також платитимуть за їхні злочини, ні поколінням росіян, що опиняться в ізоляції. Божевілля завжди має наслідки", - резюмував керівник ОП.