Єрмак про спецтрибунал для РФ: обговорюємо вже не ідею, а конкретні механізми

За його словами, сьогодні, 13 лютого, відбулося засідання робочої групи щодо розробки питання створення міжнародного спецтрибуналу для Росії.

Єрмак зазначив, що більшість країн-союзників уже підтримують таку ініціативу України.

"Сьогодні практично всі вони говорять про те, що готові взяти участь у створенні трибуналу. Ми обговорюємо вже не ймовірність самої ідеї, а конкретні механізми створення", - наголосив він.

Голова ОП додав, що для того, щоб партнери підтримали необхідний Україні сценарій створення такого трибуналу, необхідно підготувати конкретні пропозиції щодо їхньої подальшої презентації на міжнародних майданчиках.

"Під кожну країну потрібно знайти свій рецепт", - уточнив Єрмак.

Він також запропонував проводити інформаційні брифінги в ОП для представників держав, які підтримують ініціативу України.