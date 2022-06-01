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Ермак: сегодня мы без преувеличения являемся щитом Европы

Новина українською →
Среда 01 июня 2022 15:31
Ермак: сегодня мы без преувеличения являемся щитом Европы Фото: глава Офиса президента Украины Андрей Ермак (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Артем Горовенко

Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что Украина сегодня без преувеличения является щитом Европы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на выступление Ермака на заседании Комитета иностранных дел и обороны парламента Ирландии.

"Уже полных три месяца мы сопротивляемся одной из самых многочисленных армий мира. Вы, я уверен в этом, среди тех европейцев, кому не надо объяснять, почему и зачем мы это делаем. Вы это просто знаете. Если вдруг нет, то вы можете спросить об этом у Боно и Эджа из U2. Они играли в Киевском метро, пока на поверхности выли сирены воздушной тревоги. Они все видели. И когда Боно говорил, что мы воюем не только за свою, но и за вашу свободу, он был прав. Это на самом деле так. Сегодня мы без преувеличения являемся щитом Европы", - заявил Ермак.

Он также добавил, что за восемь лет мир не сумел остановить Россию. Не сумел сдержать ее имперских намерений. Ненаказанное зло всегда сильнее, всегда становится амбициозным.

"Но Украина не покорилась. Она уже более трех месяцев сопротивляется. Кремль не может ее покорить. И потому взялся за разрушение. Начал уничтожать ее промышленный и экономический потенциал. Регулярные ракетные и авиаудары, артиллерийские обстрелы населенных пунктов и критических объектов инфраструктуры осуществляются именно с этой целью", - добавил руководитель ОП.

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