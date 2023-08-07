Єрмак про саміт у Саудівській Аравії: Позиція країн-учасниць зазнала великих змін

Також у ході саміту в Саудівській Аравії було проведено багато двосторонніх зустрічей щодо реалізації ініційованої президентом України Володимиром Зеленським "формули миру" на рівні радників із національної безпеки та зовнішньої політики.

Так зазначив Єрмак після заходів на саміті, він "вкотре усвідомив, яку важливу дипломатичну роботу ми зробили всією нашою командою".

За словами керівника ОП, деякі сторони значно змінили свою позицію щодо того, що відбувається в Україні, та стосовно повномасштабної військової агресії РФ.

"Сьогодні один із партнерів сказав мені: "ви навіть не уявляєте, яку велику роботу ви робите, бо представники однієї країни лише два місяці тому говорили про війну російськими наративами. А зараз вони почали розуміти, що відбувається насправді, і після великої кількості виконаної вами роботи їхня позиція зазнала великих змін"", - йдеться у публікації.

Єрмак також розповів, як проходив дводенний саміт:

5 серпня відбулися двосторонні зустрічі з главами делегацій США, Саудівської Аравії, Фінляндії, Японії, Катару, Франції, ФРН, Іспанії, Норвегії, Туреччини, Польщі та Словаччини.

відбулися двосторонні зустрічі з главами делегацій США, Саудівської Аравії, Фінляндії, Японії, Катару, Франції, ФРН, Іспанії, Норвегії, Туреччини, Польщі та Словаччини. 6 серпня відбулися переговори з радниками з питань національної безпеки та зовнішньої політики лідерів Швеції, ПАР, Бахрейну, Канади, Італії, Данії, Республіки Корея, а також із керівником кабінету президента Європейської комісії.

Саміт у Саудівській Аравії 5-6 серпня (фото: t.me/ermaka2022)

Саміт у Саудівській Аравії

На дводенній зустрічі в Саудівській Аравії, що відбулася у вихідні 5-6 серпня, головною темою тала українська "формула світу". Про зустріч першою повідомила The Wall Street Journal. Згодом інформацію підтвердили і в Офісі президента.

На саміт було запрошено представників понад 40 країн, серед яких Індія, Бразилія, Індонезія, Єгипет, Мексика та Китай.

Керівник ОП Андрій Єрмак за підсумками саміту заявив, що деякі з представників мали різні погляди, проте всі країни показали відданість принципам Статуту ООН, міжнародного права та поваги до суверенітету та непорушності територіальної цілісності держав.

За даними Der Spiegel, мирний саміт з України в Саудівській Аравії закінчився без підсумкового комюніке, проте з "позитивними сигналами" від Китаю.