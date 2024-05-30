Єрмак розповів про методи, якими РФ здійснює експансію проти сусідів

Зазначається, що зрештою, Росія не обмежиться у своєму насильстві своїми сусідами. Цілями стануть усі, хто виступає проти її експансії. Про це свідчать гібридні атаки, здійснені проти країн ЄС, і насамперед Франції, що стала жертвою кібератак, організованих російським урядом. Це ті самі гібридні методи, що поєднують кампанії з дезінформації, хакерство та медіа-маніпуляції, які передували агресії проти України, ще до анексії Криму.

"Нищення - ось про що говорить і що робить Путін. Це не просто словесні погрози, це насправді екзистенційна загроза, яку Путін створює не лише для України, але й для Європи", - йдеться у матеріалі.

За словами спікерів, саме в Україні Путін найбільше розгорнув задум своєї нищівної міці. Саме в Україні ми маємо зупинити його, не вводячи себе в оману щодо природи розпочатої ним війни. Хижа, загарбницька, спрямована на реалізацію націоналістичних інтересів, це війна заради експансії, що не зупиниться на Україні.

"Це війна без обмежень, яка живиться та об’єднується з усім варварством світу, від Сирії до Ірану, з якими Росія обмінюється технологіями та зброєю, розробляючи спільні засоби обходу санкцій та узгоджені дії, спрямовані на дестабілізацію західного світу. Трикутник, що об'єднує Росію, Північну Корею та Іран, уже зв'язує європейський, близькосхідний та азіатський театри. Поряд із Путіним вишикувалася когорта диктаторів, готових кинути виклик міжнародному порядку в усіх його принципах і зруйнувати мир у будь-якій точці земної кулі", - зазначили Єрмак та Ле Дріан.