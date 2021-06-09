Ермак о разговоре с Волкером и Джулиани: было важно не занять ни одну из сторон

"В который раз убедился, что последние два года в отношениях с США мы все делали правильно. Очередная публикация о событиях 2019 года заставила возобновить в памяти разговоры с Рудольфом Джулиани и Куртом Волкером", - заявил Ермак.

В то же время по словам Ермака, его абсолютным приоритетом тогда, как и сегодня, были национальные интересы Украины.

"Передо мной, как помощником президента Украины, стоял ряд задач, одна из которых - добиться встречи президентов двух государств. И было очень важно не занять ни одну из сторон в тогдашней серьезной внутриполитической борьбе в Соединенных Штатах. И именно так я и действовал - очень взвешенно и осторожно", - сказал Ермак.

Он также отметил: вся команда президента Украины приложила невероятные усилия не только для того, чтобы сохранить двухпартийную поддержку Украины в США.

"Наша цель была гораздо амбициознее - вывести украинско-американские отношения на уровень настоящего стратегического партнерства. И, несмотря на серьезную внутриполитическую борьбу в Соединенных Штатах, на многочисленные усилия третьих сил испортить отношения наших стран, им это не удалось. Сегодня мы можем констатировать, что усилия нашей команды дали результат, ведь в этом году мы имеем беспрецедентный уровень взаимодействия с американской администрацией на всех уровнях", - резюмировал руководитель Офиса президента Украины.