Ермак рассказал, с какими странами идут переговоры о гарантиях безопасности

"Многие из стратегических партнеров уже заявили о том, что они готовы и хотят быть гарантами. Это США, Великобритания, Франция, Германия, Турция, Польша, Италия, и многие другие. Поэтому окончательный список будет достаточно широкий... Каждая страна заслуживает отдельного внимания, отдельного разговора, поэтому такие консультации не прекращаются. Они происходят каждый день", - отметил он.

Также Ермак рассказал, что украинская сторона хотела бы среди гарантов видеть Китай, Индию, и, возможно, другие страны.

"Но это зависит от позиции этих стран. Пока мы публично со стороны Китая не слышали об их готовности к такому разговору. Контакты, безусловно есть... Что касается гарантий, то, возможно, когда появится уже драфт какого-то документа, тогда Китай может включиться. Китай - серьезный игрок на международной арене, у нас самый большой товарооборот с ними, и я считаю, и для Китая, и для Украины это было бы важно. Но это будет позиция суверенного государства", - говорит глава ОПУ.

Ермак обратил внимание, что с РФ переговоры и консультации по гарантиям безопасности "происходят параллельно".

"Это консультации с нашими партнерами, которых мы в будущем видим нашими гарантами. Не могут быть в одинаковом статусе страны-гаранты и страна-агрессор. Это противоречит здравому смыслу", - подчеркивает он.