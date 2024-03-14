Єрмак провів телефонну розмову з Сіярто: домовились про зустріч

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Офіс Президента .

Під час розмови сторони обговорили українсько-угорські відносини та шляхи їх подальшого розвитку.

У зв'язку з цим керівник Офісу президента й міністр закордонних справ Угорщини домовилися провести наступного тижня двосторонню зустріч між командами на урядовому рівні.

Єрмак і Сіярто наголосили на важливості особистого контакту та висловили сподівання на знаходження взаємовигідних рішень із найскладніших питань двостороннього порядку денного.

У межах діалогу, що триває, керівник Офісу президента та міністр закордонних справ Угорщини домовилися підтримувати зв'язок на регулярній основі.

Візит голови МЗС Угорщини в Ужгород

Ще 11 січня голова МЗС Угорщини Петро Сійярто анонсував свій візит до Ужгорода й зустрічі з українським колегою Дмитром Кулебою. Тоді ж він заявив, що переговори також стосуватимуться підготовки до зустрічі прем’єр-міністра Віктора Орбана та президента України Зеленського.

Також Сіярто проінформував й про те, що раніше провів телефонну розмову з Єрмаком під час якої заявив, що зустріч на високому рівні матиме сенс, "якщо це може дати результат".

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