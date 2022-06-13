Ермак призвал ЕС прекратить спонсировать российскую военную машину

Россия заработала более 61 млрд евро на экспорте ископаемого топлива за первые 100 дней широкомасштабной войны в Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram руководителя Офиса президента Андрея Ермака.

По его словам, Евросоюз импортировал 61% российского топлива на около 57 млрд евро.

"В то же время, Украина ежедневно теряет людей. Нужно прекратить спонсировать российскую военную машину. Седьмой пакет санкций, газовое эмбарго, ограничения против всех российских банков и элит, вторичные санкции - это должно быть общей целью", - призвал Ермак.