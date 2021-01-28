Ермак подтвердил встречу Квин с фракцией "Слуга народа" из-за Дубинского

Фото: Андрей Ермак (president.gov.ua)

Временно поверенная в делах США в Украине Кристина Квин встречалась с фракцией "Слуга народа" в связи с внесением нардепа Александра Дубинского в санкционный список. Вашингтон считает, что тот вмешивался в американские выборы.

Об этом в интервью журналу "Новое время" рассказал глава Офиса президента Андрей Ермак, передает сайт президента.

В частности, он прокомментировал то, что США ввели санкции против Дубинского.

"Я знаю, что состоялась встреча временного поверенного в делах США Кристины Квин с ядром фракции. Меня радует, что политическая зрелость большинства депутатов растет. Они не принимают поспешных решений, они хотят разобраться в этом. Знаю, что был детальный разговор", - отметил Ермак.

Он добавил, что по поручению президента Владимира Зеленского государственные органы сделают все от них зависящее, чтобы те, кто организовывал или участвовал во вмешательстве в американские выборы, были привлечены к ответственности.

Напомним, ранее сообщалось, что США ввели санкции против нескольких украинцев, в том числе нардепа Дубинского.

РБК-Украина писало, что "Слуга народа" на заседании фракции так и не решила, что с ним делать.