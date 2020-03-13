Ермак подтвердил создание Консультативного совета с ОРДЛО

Руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак подтвердил создание Консультативного совета с представителями оккупированного Донбасса в рамках контактной группы в Минске. Об этом он заявил на брифинге, передает корреспондент РБК-Украина.

По его словам, на последней встрече в Минске участники трехсторонней группы заявили о необходимости создания Консультативного совета.

"В составе политической подгруппы заявили о необходимости создания этого Совета, как совещательного органа, который может рассматривать вопрос в пакетах минских договоренностей, которые могут быть использованы в работе политической подгруппы. Хочу заявить, что никаких шагов, которые бы сегодня создавали правовое поле для представителей ОРДЛО и их признания не существует. Никаких прямых переговоров", - заявил Ермак.

Он уточнил, что речь идет о создании платформы, которая позволит гражданам Украины с оккупированного Донбасса принять участие в обсуждении вопросов урегулирования.

"Если это решение будет принято, то оно будет принято на следующей встрече ТГК в Минске", - добавил Ермак.

Отметим, сегодня в СМИ появилась информация о том, что контактная группа договорилась сформировать Консультативный совет с участием представителей Украины, ОРДЛО и сторон-гарантов мирного урегулирования.

Напомним, ранее Ермак в комментарии РБК-Украина объяснил участие в переговорах контактной группы на этой неделе тем, что мирному процессу необходимо придать новый импульс.