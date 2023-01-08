Єрмак озвучив сценарій закінчення війни в Україні

Україну влаштує лише поразка Росії у війні. Українські військові будуть битися до останнього, поки не повернуть всі території, включаючи Донбас та Крим.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram -канал голови Офісу президента Андрія Єрмака.

"Тільки формула Зеленського. Добровільна чи воєнна поразка Росії з відшкодуванням за всі злочини. Ми повернемо всі території. Буде саме так", - написав він.

Як повідомлялося, глава Офісу президента Андрій Єрмак скептично ставиться до прогнозів про закінчення війни в Україні навесні. Він вважає, що це навряд чи вдасться.

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