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Ермак ответил, давал ли команду перенести операцию по "вагнеровцам"

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Киев, Среда 01 декабря 2021 10:13
Ермак ответил, давал ли команду перенести операцию по "вагнеровцам" Фото: глава ОП Андрей Ермак (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Щербина, Анастасия Рокитна

Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак ответил, давал ли команду перенести операцию по "вагнеровцам". Он заявил, что давать такие указания - не его полномочия.

Об этом Ермак заявил в интервью РБК-Украина.

Он ответил, передавал ли команду уже бывшему руководителю Главного управления разведки Минобороны Василию Бурбе перенести эту операцию, как тот сам утверждает.

"Господин Бурба действительно зашел ко мне, он пытался получить от меня ответы на какие-то вопросы. На что, очень хорошо это помню, я повторил, что не имею права отвечать, и вообще, это не мои полномочия давать ему какие-то указания. И, естественно, я не получал никаких команд и указаний от президента", - заявил Ермак.

По его словам, президент лично ведет все, что связано с разведывательными органами.

"Да, иногда, если президент считает нужным, он приглашает меня присутствовать на каких-то встречах, но никаких поручений от него по этому поводу я не получал. Соответственно, я не мог давать никаких указаний господину Бурбе", - отметил глава ОП.

Напомним, Ермак рассказал о знакомстве с уже бывшим руководителем Главного управления разведки Минобороны Василием Бурбой.

По его словам, его к нему привел экс-глава МВД Арсен Аваков.

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Андрей Ермак
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