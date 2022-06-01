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Ермак: остановить агрессию РФ поможет оружие, санкции и консолидированная позиция мира

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Среда 01 июня 2022 15:55
Ермак: остановить агрессию РФ поможет оружие, санкции и консолидированная позиция мира Фото: глава Офиса президента Андрей Ермак (president gov ua)
Автор: Илона Свиридова

Руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак убежден, что в случае получения всей необходимой оружия и введения действенных санкций Украина победит в этой войне, и только такие действия могут заставить Россию сесть за стол переговоров и пойти на диалог.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на выступление Ермака на заседании Комитета иностранных дел и обороны парламента Ирландии.

"Уверен в том, что если мы получим всю необходимую оружие и будет усилен режим эффективных санкций, то мы победим. Это будет победа не только Украины, это будет победа и всех наших партнеров и друзей", - заявил Ермак.

Отвечая на вопрос, допускает ли он возможность изменений в имперской политике России, Ермак заметил, что в политической культуре РФ существует лишь язык силы и шантажа.

"Поэтому я думаю, что исторически, если мы все, демократический свободный мир, добьемся победы, то в перспективе лет это, может, и случится. Но сейчас Россия может понять и сесть за стол переговоров, только если будет то, о чем я сказал выше: оружие, санкции и консолидированная позиция всего демократического мира. И, безусловно, победа Украины на фронте", - убежден он.

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Андрей Ермак Российская Федерация
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