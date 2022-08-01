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Ермак об обстрелах Николаева и Харькова: месть России тем, кто сильнее духом

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Киев, Понедельник 01 августа 2022 10:14
Ермак об обстрелах Николаева и Харькова: месть России тем, кто сильнее духом Фото: глава Офиса президента Андрей Ермак (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

Россия продолжает воевать против мирных жителей, а утренние обстрелы Николаева и Харькова являются местью украинцам, которые имеют более сильный дух.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Офиса президента Андрея Ермака в Telegram.

"Николаев и Харьков. Страна-террорист продолжает воевать с людьми на остановках и в медучреждениях. Инфантильная месть россиян тем, кто сильнее духом и избрал свободу вместо рабства в "русском мире"", - отметил Ермак.

Глава ОПУ считает, что достояние России - это лишь советское оружие и армия из прошлого. В то же время Украина получает все больше современного вооружения, что поможет освободить временно оккупированные территории.

"Мы сломаем хребет этой террористической военной машине и отправим их в желанный "совок" в их изолированную Россию", - добавил он.

Обстрелы Николаева и Харькова

Сегодня утром российские войска в очередной раз атаковали жилые районы Харькова и Николаева.

По словам харьковского мэра, было несколько "приходов" в Салтовском районе. Пострадали двое местных жителей.

В Николаеве вражеские снаряды попали в частные дома и травмпункт одной из больниц. В результате атаки пострадали три человека.

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Андрей Ермак Николаев Харьков Война в Украине
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